У Хорватії в першому турі виборів перемагає проросійський Міланович – екзитпол

Зоран Міланович (Фото: ЕРА/ANTONIO BAT)

У першому турі президентських виборів у Хорватії чинний президент Зоран Міланович, відомий своїми проросійськими заявами, здобув 51,48% голосів, випливає з перших екзитполів. Про це інформує HRT.

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Друге місце посів колишній міністр науки та освіти Драган Приморац, якого підтримує партія Хорватський демократичний союз, із результатом 19,29%.

Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та представниця партії Ми можемо! Івана Кекін отримали близько 8% голосів кожна. Інші кандидати, зокрема Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело, не набрали й 4%.

Такі результати збігаються з прогнозами й опитуваннями, проведеними перед виборами, зазначають журналісти.

Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича, подякувала виборцям і наголосила, що потрібно дочекатися офіційних результатів, хоча попередні дані вже підтверджують прогнози.

ДОВІДКА Зоран Міланович отримав репутацію проросійського політика через заяви, в яких критикував санкції ЄС проти Росії, виступав проти військової допомоги Україні та виправдовував агресію Москви, зокрема щодо окупації Криму. Він також називав розширення НАТО "провокацією, що сприяла війні". Позиція Мілановича часто суперечить урядовій, що критикують західні лідери. Зоран Міланович отримав репутацію проросійського політика через заяви, в яких критикував санкції ЄС проти Росії, виступав проти військової допомоги Україні та виправдовував агресію Москви, зокрема щодо окупації Криму. Він також називав розширення НАТО "провокацією, що сприяла війні". Позиція Мілановича часто суперечить урядовій, що критикують західні лідери.