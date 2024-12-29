У Хорватії в першому турі виборів перемагає проросійський Міланович – екзитпол
У першому турі президентських виборів у Хорватії чинний президент Зоран Міланович, відомий своїми проросійськими заявами, здобув 51,48% голосів, випливає з перших екзитполів. Про це інформує HRT.
Друге місце посів колишній міністр науки та освіти Драган Приморац, якого підтримує партія Хорватський демократичний союз, із результатом 19,29%.
Незалежна кандидатка Марія Селак Распудіч та представниця партії Ми можемо! Івана Кекін отримали близько 8% голосів кожна. Інші кандидати, зокрема Томіслав Йоньїч, Міро Буль, Бранка Лозо та Ніко Токіч Картело, не набрали й 4%.
Такі результати збігаються з прогнозами й опитуваннями, проведеними перед виборами, зазначають журналісти.
Віцепрезидентка опозиційної Соціал-демократичної партії Мірела Ахметович, яка підтримувала Мілановича, подякувала виборцям і наголосила, що потрібно дочекатися офіційних результатів, хоча попередні дані вже підтверджують прогнози.
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