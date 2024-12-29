В Хорватии в первом туре выборов побеждает пророссийский Миланович – экзитпол
В первом туре президентских выборов в Хорватии действующий президент Зоран Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, получил 51,48% голосов, следует из первых экзитполов. Об этом информирует HRT.
Второе место занял бывший министр науки и образования Драган Приморац, поддерживаемый партией Хорватский демократический союз, с результатом 19,29%.
Независимая кандидат Мария Селак Распудич и представительница партии Мы можем! Ивана Кекина получили около 8% голосов каждая. Другие кандидаты, в том числе Томислав Йоньич, Миро Буль, Бранка Лозо и Нико Токич Картело, не набрали и 4%.
Такие результаты совпадают с прогнозами и опросами, проведенными перед выборами, отмечают журналисты.
Вице-президент оппозиционной Социал-демократической партии Мирела Ахметович, которая поддерживала Милановича, поблагодарила избирателей и подчеркнула, что нужно дождаться официальных результатов, хотя предварительные данные уже подтверждают прогнозы.
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