Зоран Миланович из Социал-демократической партии занимал пост президента Хорватии последние пять лет

Зоран Миланович (Фото: ЕРА/ANTONIO BAT)

В первом туре президентских выборов в Хорватии действующий президент Зоран Миланович, известный своими пророссийскими заявлениями, получил 51,48% голосов, следует из первых экзитполов. Об этом информирует HRT.

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Второе место занял бывший министр науки и образования Драган Приморац, поддерживаемый партией Хорватский демократический союз, с результатом 19,29%.

Независимая кандидат Мария Селак Распудич и представительница партии Мы можем! Ивана Кекина получили около 8% голосов каждая. Другие кандидаты, в том числе Томислав Йоньич, Миро Буль, Бранка Лозо и Нико Токич Картело, не набрали и 4%.

Такие результаты совпадают с прогнозами и опросами, проведенными перед выборами, отмечают журналисты.

Вице-президент оппозиционной Социал-демократической партии Мирела Ахметович, которая поддерживала Милановича, поблагодарила избирателей и подчеркнула, что нужно дождаться официальных результатов, хотя предварительные данные уже подтверждают прогнозы.

СПРАВКА Зоран Миланович получил репутацию пророссийского политика из-за заявлений, в которых критиковал санкции ЕС против России, выступал против военной помощи Украине и оправдывал агрессию Москвы, в частности, по оккупации Крыма. Он также называл расширение НАТО "провокацией, способствовавшей войне". Позиция Милановича часто противоречит правительственной критике западных лидеров. Зоран Миланович получил репутацию пророссийского политика из-за заявлений, в которых критиковал санкции ЕС против России, выступал против военной помощи Украине и оправдывал агрессию Москвы, в частности, по оккупации Крыма. Он также называл расширение НАТО "провокацией, способствовавшей войне". Позиция Милановича часто противоречит правительственной критике западных лидеров.