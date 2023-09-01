У Кулеби розкритикували рішення Нобелівського фонду знову запрошувати послів РФ і Білорусі

Міністерство закордонних справ відреагувало на рішення Нобелівського фонду відновити практику запрошення послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії. Речник МЗС Олег Ніколенко не виключає, що в той день, коли посол РФ братиме участь в церемонії, країна-агресор вчергове запускатиме ракети по Україні.

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"Таке рішення пояснюється бажанням напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять. Доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату", – заявив Ніколенко.

Речник МЗС вважає, що "найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт-холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах".

На його думку, за таких умов в РФ рішення фундації повернутися до "business as usual" лише посилить в РФ відчуття безкарності.

У відомстві Дмитра Кулеби закликали організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції Росії та Білорусі до тих пір, поки триває війна, а російське керівництво не покаране за свої злочини.

Минулого року Нобелівський фонд у зв'язку із вторгненням Росії в Україну Фонд вирішив не запрошувати послів Росії та Білорусі на церемонію вручення премії у Стокгольмі.

31 серпня 2023 року Нобелівський фонд оголосив про намір запросити дипломатів усіх держав, акредитованих у Швеції, на бенкет із нагоди вручення Нобелівських премій. У список увійшли і посли Росії та Білорусі.

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