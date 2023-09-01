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У Кулебы раскритиковали решение Нобелевского фонда снова приглашать послов РФ и Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 13:56
У Кулебы раскритиковали решение Нобелевского фонда снова приглашать послов РФ и Беларуси - Фото
Олег Ніколенко (Фото - Oleg Nikolenko, Facebook)

Министерство иностранных дел отреагировало на решение Нобелевского фонда возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения премии. Спикер МИД Олег Николенко не исключает, что в тот день, когда посол РФ будет участвовать в церемонии, страна-агрессор будет в очередной раз запускать ракеты по Украине.

"Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доводить ценности гуманизма до России и Беларуси – сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату", – заявил Николенко.

Спикер МИД считает, что "вероятнее всего, что в тот день, когда российский посол будет сидеть в красивом костюме в Стокгольмском концерт-холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах".

По его мнению, при таких условиях в РФ решение фонда вернуться к "business as usual" лишь усилит в РФ чувство безнаказанности.

В ведомстве Дмитрия Кулебы призвали организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси до тех пор, пока идет война, а российское руководство не наказано за свои преступления.

  • В прошлом году Нобелевский фонд в связи с вторжением России в Украину Фонд решил не приглашать послов России и Беларуси на церемонию вручения премии в Стокгольме.
  • 31 августа 2023 года Нобелевский фонд объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции, на банкет по случаю вручения Нобелевских премий. В список вошли и послы России и Беларуси.
Оксана Житнюк
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войнаМИДбеларусьнобелевская премияолег николенкоагрессор
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