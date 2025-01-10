У Києві юнаки їздили на люксових машинах під пісні росіян, які підтримують війну, – відео
Група молодих людей опублікувала відео, на яких вони перекривають рух на вулицях Києва та співають пісні російських виконавців, які підтримують політику Кремля. Поліція столиці заявила, що з'ясовує обставини події.
У ролику, який поширили у соцмережах, видно, як група молодиків на люксових автівках їздить Києвом та програє російські композиції авторства пропутінських Шамана і Тімоті. Однією з пісень була "Я русский", яка стала символом російської загарбницької війни проти України.
Одна з таких пісень грає під час того, як хлопці проїжджають меморіал загиблим військовим у центрі столиці.
"На цей час поліціянти з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників, з метою притягнення до відповідальності", – заявили у пресслужбі правоохоронного органу.
- У 2023 році російський співак Григорій Лєпс, який підтримує геноцидну війну проти України, показав у себе в Telegram відеоролик, де чоловік у російській військовій формі дякує йому за "мільйон рублів", який артист нібито виплатив йому "за підбитий танк Leopard" ЗСУ.