У Києві юнаки їздили на люксових машинах під пісні росіян, які підтримують війну, – відео

Київ (Фото: Depositphotos)

Група молодих людей опублікувала відео, на яких вони перекривають рух на вулицях Києва та співають пісні російських виконавців, які підтримують політику Кремля. Поліція столиці заявила, що з'ясовує обставини події.

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У ролику, який поширили у соцмережах, видно, як група молодиків на люксових автівках їздить Києвом та програє російські композиції авторства пропутінських Шамана і Тімоті. Однією з пісень була "Я русский", яка стала символом російської загарбницької війни проти України.

Одна з таких пісень грає під час того, як хлопці проїжджають меморіал загиблим військовим у центрі столиці.

"На цей час поліціянти з’ясовують, коли відбулась подія та усіх її учасників, з метою притягнення до відповідальності", – заявили у пресслужбі правоохоронного органу.