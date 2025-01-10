В Киеве юноши ездили на люксовых машинах под песни россиян, поддерживающих войну, – видео

Киев (Фото: Depositphotos)

Группа молодых людей опубликовала видео, на которых они перекрывают движение на улицах Киева и поют песни российских исполнителей, поддерживающих политику Кремля. Полиция столицы заявила, что выясняет обстоятельства произошедшего.

В ролике, распространившемся в соцсетях, видно, как группа молодых людей на люксовых автомобилях ездит по Киеву и проигрывает российские композиции авторства пропутинских Шамана и Тимоти. Одной из песен была "Я русский", которая стала символом российской захватнической войны против Украины.

Одна из таких песен играет во время того, как юноши проезжают мемориал погибшим военным в центре столицы.

"В настоящее время полицейские выясняют, когда произошло событие и всех его участников, с целью привлечения к ответственности", – заявили в пресс-службе правоохранительного органа.