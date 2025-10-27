У Латвії в диверсіях на користь Росії підозрюють чотирьох людей

Балтійська країна повідомила, що за ініціативою російської спецслужби було сформовано групу,яка планувала особливо тяжкі злочини

Ілюстративне фото: Служба державної безпеки Латвії

У Латвії було викрито чотирьох осіб, які, за версією слідства, вели діяльність проти національної безпеки країни в інтересах російської розвідки. Про це повідомила латвійська Служба державної безпеки (VDD).

17 жовтня відомство звернулось до прокуратури країни з проханням порушити кримінальну справу проти чотирьох осіб за підозрою у зловмисних діях проти критичної інфраструктури й інших об'єктів на території Латвії.

Читайте також Спрут. Як російські спецслужби підривають Європу

VDD порушила своє провадження 10 червня 2024 року: під час розслідування правоохоронці встановили, що за ініціативою російської розвідувальної та безпекової служби (її назва не уточнюється. – Ред.) було сформовано групу, яка планувала вчинити особливо тяжкі злочини проти Латвії.

Фігуранти планували, організовували та здійснювали незаконну діяльність проти різних об'єктів на території Латвії, вчиняючи підпали – навесні 2025 року спецслужба затримала трьох осіб, водночас четвертий учасник групи на той момент уже перебував у в'язниці за інший злочин, пояснюють у відомстві.

"Набір доказів, отриманих VDD, свідчить про те, що восени 2023 року підозрювані особи спланували та здійснили підпал об'єкта, що належав приватній компанії, оскільки вона реалізовувала проєкт, пов'язаний з оборонною сферою. На початку 2024 року особи також провели підготовчу роботу з метою підпалу вантажівки з українськими номерними знаками на території об'єкта критичної інфраструктури, а саме: обстежили і зробили відеозаписи околиць об'єкта, а також можливих точок входу на територію об'єкта", – йдеться у повідомленні.

Упродовж розслідування правоохоронці також встановили, що підозрювані особи проводили розвідку інших потенційних об'єктів для диверсій, зокрема знімали їх на відео й робили фото, які потім надсилали організаторам у Росії: "Щоб запобігти потенційним зловмисним діям проти цих об'єктів, VDD вжило широкий спектр превентивних заходів".

Спецслужба підозрює двох латвійських громадян у сприянні Росії у діях проти безпеки країни, скоєних групою осіб, а також у навмисному пошкодженні чужого майна. Третій фігурант підозрюється у підбурюванні до здійснення злочинних дій, що проявилося у пошуку виконавців для завдання.

Четверта особа підозрюється у сприянні вчиненню злочину через використання транспортного засобу, яким вона розпоряджалась, для перевезення виконавців до місця злочину, а також за допомогу їм тому, щоб залишити локацію.

Троє підозрюваних отримали запобіжний захід – тримання під вартою, ще один досі перебуває в ув'язненні за інший злочин.