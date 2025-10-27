В Латвии задержали четырех человек по подозрению в диверсиях в пользу России

Иллюстративное фото: Служба государственной безопасности Латвии

В Латвии задержаны четыре человека, которые, по версии следствия, вели деятельность против национальной безопасности страны в интересах российской разведки. Об этом сообщила латвийская Служба государственной безопасности (VDD).

17 октября ведомство обратилось в прокуратуру страны с просьбой возбудить уголовное дело против четырех человек по подозрению в злонамеренных действиях против критической инфраструктуры и других объектов на территории Латвии.

VDD возбудила свое производство 10 июня 2024 года: в ходе расследования правоохранители установили, что по инициативе российской разведывательной и службы безопасности (ее название не уточняется. – Ред.) была сформирована группа, планировавшая совершить особо тяжкие преступления против Латвии.

Фигуранты планировали, организовывали и осуществляли незаконную деятельность против различных объектов на территории Латвии, совершая поджоги – весной 2025 года спецслужба задержала трех человек, при этом четвертый участник группы на тот момент уже находился в тюрьме за другое преступление, объясняют в ведомстве.

"Набор доказательств, полученных VDD, свидетельствует о том, что осенью 2023 года подозреваемые лица спланировали и осуществили поджог объекта, принадлежавшего частной компании, поскольку она реализовывала проект, связанный с оборонной сферой. В начале 2024 года лица также провели подготовительную работу с целью поджога грузовика с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры, а именно: обследовали и сделали видеозаписи окрестностей объекта, а также возможных точек входа на территорию объекта", – говорится в сообщении.

В ходе расследования правоохранители также установили, что подозреваемые лица проводили разведку других потенциальных объектов для диверсий, в частности снимали их на видео и делали фото, которые затем отправляли организаторам в России: "Чтобы предотвратить потенциальные злонамеренные действия против этих объектов, VDD приняло широкий спектр превентивных мер".

Спецслужба подозревает двух латвийских граждан в содействии России в действиях против безопасности страны, совершенных группой лиц, а также в умышленном повреждении чужого имущества. Третий фигурант подозревается в подстрекательстве к совершению преступных действий, что проявилось в поиске исполнителей для задания.

Четвертое лицо подозревается в содействии совершению преступления из-за использования транспортного средства, которым оно распоряжалось, для перевозки исполнителей к месту преступления, а также за помощь им в том, чтобы покинуть локацию.

Трое подозреваемых получили меру пресечения – содержание под стражей, еще один до сих пор находится в заключении за другое преступление.