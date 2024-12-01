У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат особового складу з початку вторгнення

За даними Міноборони, сумарно за місяць росіяни втратили техніки на понад $3 млрд, що більше, аніж у вересні та жовтні

Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

У листопаді 2024-го армія РФ зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення – 45 720 військових, повідомило українське Міністерство оборони.

Це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій Сухопутних військ російської армії, додало відомство.

Також, за даними Генерального штабу ЗСУ, у листопаді впродовж однієї доби українські військові ліквідували та поранили 2030 російських солдатів, що також є найвищим показником втрат окупантів за добу з 24 лютого 2022 року.

Окрім цього, впродовж листопада українські захисники уразили 307 танків – і це найвищий показник за поточну осінь (у вересні було знищено або підбито 291 танк, у жовтні – 279).

Танковий батальйон РФ містить у собі 31 машину, відповідно, за листопад росіяни втратили знищеними та підбитими майже 10 танкових батальйонів, орієнтовна вартість такої кількості техніки еквівалентна $450 млн, зауважило Міноборони.

До того ж МО наводить такі втрати РФ за листопад:

→ уражено 899 бойових броньованих машин (майже чотири мотострілецькі дивізії на щонайменше $500 млн);

→ 884 одиниці артилерійських засобів (позбавлено можливості вести бойові дії 49 артдивізіонів, вартість такої кількості артилерійських установок – близько $700 млн).

За даними відомства, сумарно ж за місяць росіяни втратили техніки на понад $3 млрд, що більше, аніж у вересні та жовтні.

"Тож, кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни", – підсумовує Міноборони.