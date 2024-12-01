В ноябре российская армия понесла рекордные потери личного состава с начала вторжения

По данным Минобороны, суммарно за месяц россияне потеряли техники более чем на $3 млрд, что больше, чем в сентябре и октябре

Российский оккупант (Фото: ресурс захватчиков)

В ноябре 2024-го армия РФ понесла наибольшие безвозвратные и санитарные потери в личном составе с начала полномасштабного вторжения – 45 720 военных, сообщило украинское Министерство обороны.

Это численность условно более трех мотострелковых дивизий Сухопутных войск российской армии, добавило ведомство.

Также, по данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток украинские военные ликвидировали и ранили 2030 российских солдат, что также является самым высоким показателем потерь оккупантов за сутки с 24 февраля 2022 года.

Кроме этого, в течение ноября украинские защитники поразили 307 танков – и это самый высокий показатель за текущую осень (в сентябре был уничтожен или подбит 291 танк, в октябре – 279).

Танковый батальон РФ включает в себя 31 машину, соответственно за ноябрь россияне потеряли уничтоженными и подбитыми почти 10 танковых батальонов, ориентировочная стоимость такого количества техники эквивалентна $450 млн, отметило Минобороны.

К тому же МО приводит следующие потери РФ за ноябрь:

→ поражено 899 боевых бронированных машин (почти четыре мотострелковые дивизии на минимум $500 млн);

→ 884 единицы артиллерийских средств (лишены возможности вести боевые действия 49 артдивизионов, стоимость такого количества артиллерийских установок – около $700 млн).

По данным ведомства, суммарно же за месяц россияне потеряли техники более чем на $3 млрд, что больше, чем в сентябре и октябре.

"Итак, кремль продолжает тратить сумасшедшие средства на продолжение войны", – заключает Минобороны.