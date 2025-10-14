У Литві партія незадоволена прапором України в Сеймі. У парламенті порадили "заткнутися"

Сейм Литви (Фото: x.com/LRSeimas)

У Литві партія Нямунас Аушра висловила невдоволення тим, що в Сеймі вивішено прапор України поруч із прапором країни. Голова парламентського комітету з культури Кястутіс Вілкаускас порекомендував партії "заткнутися".

"Скільки кольорів у нас на прапорі? Дуже неприємно, коли в коментарях дехто запитує, який насправді прапор Литви. У Сеймі поруч висять прапори двох країн. А хтось вигадує всілякі епітети – п'ятиколірний, а може, азербайджанський – синій, червоний, зелений? Іноді обговорення навіть переходять у цькування, але чи такі вже неправі ті, хто заперечує? Адже вони просять свій прапор, а не який-небудь російський? А на них нападають, як на червону ганчірку", – заявила партія.

У повідомленні також йдеться, що підтримка України зрозуміла, але чи справді є юридична необхідність використовувати прапор іншої держави скрізь поруч із литовським. У партії нагадали, що закон дозволяє використовувати прапори інших держав лише тимчасово.

Вілкаускас назвав висловлювання Нямунас Аушра черговою провокацією.

"Партія продовжує показувати кігті, і тепер вона знову торкнулася теми українського прапора. Шкода, коли жадібні до уваги популісти перетворюють все і вся на провокацію. Український прапор – наш прапор (партії Солідарність). Тому я ввічливо звертаюся до фейсбук-акаунту Нямунас Аушра: заткніться", – цитує його пост LRT.

Кілька тижнів тому суспільство Литви обурилося, що над Мінкультом теж підняли український прапор. Як з'ясувалося, усне розпорядження дав тоді ще міністр культури Ігнотас Адомавічюс.

Прапор України в литовському Сеймі (Фото: facebook.com/nemunoausraofficialpage)