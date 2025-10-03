Міністр культури Литви не зміг відповісти, чий Крим. Після засуджень він подав у відставку

Міністр культури йде у відставку, щоб "захистити сім'ю і не заважати роботі уряду"

Ігнотас Адомавічюс (Фото: Ignotas Adomavičius/facebook)

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс ухвалив рішення піти у відставку після того, як не зміг в інтерв'ю однозначно відповісти на запитання щодо України та тимчасово окупованого Криму. В адміністрації президента його позицію з українського питання визнали неприйнятною, передає LRT.

3 жовтня портал Lrytas опублікував інтерв'ю з Адомавічюсом, у якому політик не став прямо відповідати на запитання, кому належить Крим, назвавши їх "провокаційними".

"Це провокаційні питання, навіть не будемо до них підходити, адже ми зараз говоримо не про Міністерство культури... Не граймо в ці ігри. Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і потрібно зупинитися. На цих питаннях", – сказав він.

В адміністрації президента Литви засудили його слова.

"Така позиція члена уряду Литовської Республіки незрозуміла, неприйнятна і викликає резонне запитання, чи може ця особа бути членом уряду", – йдеться в заяві президентської канцелярії.

3 жовтня має відбутися засідання коаліційної ради щодо Адомавічюса, очікується, що йому запропонують піти у відставку, повідомили співрозмовники LRT. За їхніми словами, прем'єр-міністерка Інга Ругінене "втратила терпіння".

Водночас BNS інформує, що Адомавічюс уже повідомив журналістам про своє рішення піти у відставку. Він очолював Мінкульт країни тиждень.

"Щоб захистити свою сім'ю і все суспільство, а також не заважати роботі уряду, я йду у відставку. Я думаю, що мій відхід дасть мені свободу говорити про зміст, а не про форму", – сказав він.

За словами міністра, він ухвалив рішення самостійно, його не примушували до цього. Адомавічюс також висловив сподівання, що його відставка дасть змогу деескалувати ситуацію.