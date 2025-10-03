Министр культуры Литвы не смог ответить, чей Крым. После осуждений он подал в отставку

Министр культуры уходит в отставку, чтобы "защитить семью и не мешать работе правительства"

Игнотас Адомавичюс (Фото: Ignotas Adomavičius/facebook)

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс принял решение уйти в отставку после того, как не смог в интервью однозначно ответить на вопросы об Украине и временно оккупированном Крыму. В администрации президента его позицию по украинскому вопросу сочли неприемлемой, передает LRT.

3 октября портал Lrytas опубликовал интервью с Адомавичюсом, в котором политик не стал прямо отвечать на вопросы о том, кому принадлежит Крым, назвав их "провокационными".

"Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить, ведь мы сейчас говорим не о Министерстве культуры... Давайте не играть в эти игры. Есть граница, за которую не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – сказал он.

В администрации президента Литвы осудили его слова.

"Такая позиция члена правительства Литовской Республики непонятна, неприемлема и вызывает резонный вопрос, может ли это лицо быть членом правительства", – говорится в заявлении президентской канцелярии.

3 октября должно состояться заседание коалиционного совета по поводу Адомавичюса, ожидается, что ему предложат уйти в отставку, сообщили собеседники LRT. По их словам, премьер-министр Инга Ругинене "потеряла терпение".

В то же время BNS информирует, что Адомавичюс уже сообщил журналистам о своем решении уйти в отставку. Он возглавлял Минкульт страны неделю.

"Чтобы защитить свою семью и все общество, а также не мешать работе правительства, я ухожу в отставку. Я думаю, что мой уход даст мне свободу говорить о содержании, а не о форме", – сказал он.

По словам министра, он принял решение самостоятельно, его не принуждали к этому. Адомавичюс также выразил надежду, что его отставка позволит деэскалировать ситуацию.