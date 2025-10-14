В Литве партия недовольна флагом Украины в Сейме. В парламенте посоветовали "заткнуться"
В Литве партия Нямунас Аушра высказала недовольство тем, что в Сейме вывешен флаг Украины рядом с флагом страны. Председатель парламентского комитета по культуре Кястутис Вилкаускас порекомендовал партии "заткнуться".
"Сколько цветов у нас на флаге? Очень неприятно, когда в комментариях некоторые спрашивают, какой на самом деле флаг Литвы. В Сейме рядом висят флаги двух стран. А кто-то придумывает всякие эпитеты – пятицветный, а может, азербайджанский – синий, красный, зеленый? Иногда обсуждения даже переходят в травлю, но так ли уж неправы те, кто возражает? Ведь они просят свой флаг, а не какой-нибудь российский? А на них нападают, как на красную тряпку", – заявила партия.
В сообщении также сказано, что поддержка Украины понятна, но действительно ли есть юридическая необходимость использовать флаг другого государства везде рядом с литовским. В партии напомнили, что закон разрешает использовать флаги других государств лишь временно.
Вилкаускас назвал высказывание Нямунас Аушра очередной провокацией.
"Партия продолжает показывать когти, и теперь она снова затронула тему украинского флага. Жалко, когда жадные до внимания популисты превращают все и вся в провокацию. Украинский флаг – наш флаг (партии Солидарность). Поэтому я вежливо обращаюсь к фейсбук-аккаунту Нямунас Аушра: заткнитесь", – цитирует его пост LRT.
Несколько недель назад общество Литвы возмутилось, что над Минкультом тоже подняли украинский флаг. Как выяснилось, устное распоряжение дал тогда еще министр культуры Игнотас Адомавичюс.
- 3 октября министр культуры Литвы попал в скандал. Он не смог ответить, чей Крым. Это вызвало осуждения с боку коллег-политиков, после чего Адомавичюс подал в отставку.
- 9 октября Литва вызвала посла России из-за атак по критической инфраструктуре Украины и вручила ему ноту протеста.
Комментарии (0)