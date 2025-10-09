Литва вызвала посла России из-за атак по критической инфраструктуре Украины

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис (Фото:x.com/LithuaniaMFA)

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России из-за атак на критически важную инфраструктуру Украины и ее население, которые не прекращаются. Об этом сообщил МИД страны.

Министерство вызвало временного поверенного по делам российского посольства, которому вручили ноту протеста. В документе подчеркнули, что массированные обстрелы украинской территории приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и регулярным жертвам среди мирных жителей.

"В последние недели Россия совершила одни из наиболее интенсивных атак против Украины, нанося удары по гражданскому населению и жизненно важным объектам по всей стране", – говорится в заявлении МИД.

Особую обеспокоенность у Литвы вызывают действия России, которая с 23 сентября прекратила внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции. Это повышает риск ядерной аварии на оккупированном объекте.

В ноте протеста также подчеркивается, что заявления кремлевских официальных лиц о приверженности России принципам Устава ООН и миру – ложные и лицемерные. Они лишь дополняют перечень "военных преступлений".

"Литва требует от России немедленного прекращения агрессии против Украины и заявляет, что совместно с союзниками продолжит поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность", сказано в заявлении.