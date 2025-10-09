Литва вызвала посла России из-за атак по критической инфраструктуре Украины
Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России из-за атак на критически важную инфраструктуру Украины и ее население, которые не прекращаются. Об этом сообщил МИД страны.
Министерство вызвало временного поверенного по делам российского посольства, которому вручили ноту протеста. В документе подчеркнули, что массированные обстрелы украинской территории приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и регулярным жертвам среди мирных жителей.
"В последние недели Россия совершила одни из наиболее интенсивных атак против Украины, нанося удары по гражданскому населению и жизненно важным объектам по всей стране", – говорится в заявлении МИД.
Особую обеспокоенность у Литвы вызывают действия России, которая с 23 сентября прекратила внешнее энергоснабжение Запорожской атомной электростанции. Это повышает риск ядерной аварии на оккупированном объекте.
В ноте протеста также подчеркивается, что заявления кремлевских официальных лиц о приверженности России принципам Устава ООН и миру – ложные и лицемерные. Они лишь дополняют перечень "военных преступлений".
"Литва требует от России немедленного прекращения агрессии против Украины и заявляет, что совместно с союзниками продолжит поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность", сказано в заявлении.
- 8 октября россияне атаковали ТЭС компании "ДТЕК Энерго". Двое энергетиков были ранены.
- В Одесской области 9 октября случился пожар в порту из-за обстрела россиян. В Черноморске блэкаут – около 30 000 абонентов без электричества.
- В Сумской области изменили маршруты поездов из-за атаки РФ на железную дорогу.
Комментарии (0)