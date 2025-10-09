Литва викликала посла Росії через атаки на критичну інфраструктуру України
Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Росії через атаки на критично важливу інфраструктуру України та її населення, які не припиняються. Про це повідомило МЗС країни.
Міністерство викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства, якому вручили ноту протесту. У документі підкреслили, що масовані обстріли української території призводять до руйнування цивільної інфраструктури та регулярних жертв серед мирних жителів.
"Останніми тижнями Росія здійснила одні з найінтенсивніших атак проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню і життєво важливим об'єктам по всій країні", – йдеться в заяві МЗС.
Особливу стурбованість у Литви викликають дії Росії, яка з 23 вересня припинила зовнішнє енергопостачання Запорізької атомної електростанції. Це підвищує ризик ядерної аварії на окупованому об'єкті.
У ноті протесту також підкреслюється, що заяви кремлівських офіційних осіб про прихильність Росії принципам Статуту ООН і миру – неправдиві та лицемірні. Вони лише доповнюють перелік "воєнних злочинів".
"Литва вимагає від Росії негайного припинення агресії проти України і заявляє, що спільно з союзниками продовжить підтримувати Україну і зміцнювати її обороноздатність", ідеться в заяві.
- 8 жовтня росіяни атакували ТЕС компанії "ДТЕК Енерго". Двох енергетиків було поранено.
- В Одеській області 9 жовтня сталася пожежа у порту через обстріл росіян. У Чорноморську блекаут – близько 30 000 абонентів без електрики.
- У Сумській області змінили маршрути поїздів через атаку РФ на залізницю.
