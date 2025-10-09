Литва викликала посла Росії через атаки на критичну інфраструктуру України

Глава МЗС Литви Кястутіс Будріс (Фото:x.com/LithuaniaMFA)

Міністерство закордонних справ Литви висловило протест Росії через атаки на критично важливу інфраструктуру України та її населення, які не припиняються. Про це повідомило МЗС країни.

Міністерство викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства, якому вручили ноту протесту. У документі підкреслили, що масовані обстріли української території призводять до руйнування цивільної інфраструктури та регулярних жертв серед мирних жителів.

"Останніми тижнями Росія здійснила одні з найінтенсивніших атак проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню і життєво важливим об'єктам по всій країні", – йдеться в заяві МЗС.

Особливу стурбованість у Литви викликають дії Росії, яка з 23 вересня припинила зовнішнє енергопостачання Запорізької атомної електростанції. Це підвищує ризик ядерної аварії на окупованому об'єкті.

У ноті протесту також підкреслюється, що заяви кремлівських офіційних осіб про прихильність Росії принципам Статуту ООН і миру – неправдиві та лицемірні. Вони лише доповнюють перелік "воєнних злочинів".

"Литва вимагає від Росії негайного припинення агресії проти України і заявляє, що спільно з союзниками продовжить підтримувати Україну і зміцнювати її обороноздатність", ідеться в заяві.