У Сумській області змінюють маршрути поїздів через атаку Росії на залізницю
В Сумській області, через нічну атаку Росії по залізниці, змінили маршрут руху поїздів, але не зупинили рух. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Везти іншими маршрутами будуть пасажирів, які прямують до Сумської області.
Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення: №895 Конотоп – Фастів, №888/887 Славутич – Київ-Волинський та №892 Фастів – Славутич.
Однак, що стосується приміських поїздів, то вони будуть доїжджати до станції Носівка та відправлятися також з неї.
Поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. Йдеться про такі:
→ №787 Терещенська – КиївЄ
→ №786 Київ – Терещенська,
→ №113 Харків – Львів,
→ №779 Суми – Київ,
→ №116 Київ – Суми,
→ №774 Жмеринка – Терещенська.
За затримками потягів далекого сполучення можна стежити на сайті Укрзалізниці за посиланням.
- У ніч проти 9 жовтня Росія запускала "шахеди" по Сумах і атакувала реактивною артилерією передмістя Запоріжжя. Пошкоджені приватні будинки.
- Також ворог атакував Одеську область, внаслідок чого сталися пожежі в порту, приватних будинках і в будівлі АЗС. У місті Чорноморськ масове відключення світла.
Коментарі (0)