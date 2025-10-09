У Сумській області змінюють маршрути поїздів через атаку Росії на залізницю

Потяги регіонального, приміського та далекого сполучення тимчасово курсуватимуть за зміненим маршрутом

Поїзд (Ілюстративне фото: Укрзалізниця)

В Сумській області, через нічну атаку Росії по залізниці, змінили маршрут руху поїздів, але не зупинили рух. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Везти іншими маршрутами будуть пасажирів, які прямують до Сумської області.

Зокрема, це стосується потягів регіонального призначення: №895 Конотоп – Фастів, №888/887 Славутич – Київ-Волинський та №892 Фастів – Славутич.

Однак, що стосується приміських поїздів, то вони будуть доїжджати до станції Носівка та відправлятися також з неї.

Поїзди дальнього сполучення їдуть в обʼїзд до своїх станцій призначення. Йдеться про такі:

→ №787 Терещенська – КиївЄ

→ №786 Київ – Терещенська,

→ №113 Харків – Львів,

→ №779 Суми – Київ,

→ №116 Київ – Суми,

→ №774 Жмеринка – Терещенська.

За затримками потягів далекого сполучення можна стежити на сайті Укрзалізниці за посиланням.