В Сумской области меняют маршруты поездов из-за атаки России на железную дорогу
В Сумской области, из-за ночной атаки России по железной дороге, изменили маршрут движения поездов, но не остановили движение. Об этом сообщили в Укрзалізниці.
Везти по другим маршрутам будут пассажиров, следующих в направлении Сумской области.
В частности, это касается поездов регионального назначения: №895 Конотоп – Фастов, №888/887 Славутич – Киев-Волынский и №892 Фастов – Славутич.
Однако, что касается пригородных поездов, то они будут доезжать до станции Носовка и отправляться также с нее.
Поезда дальнего следования едут в объезд к своим станциям назначения. Речь идет о поездах:
→ №787 Терещенская – Киев,
→ №786 Киев – Терещенская,
→ №113 Харьков – Львов,
→ №779 Сумы – Киев,
→ №116 Киев – Сумы,
→ №774 Жмеринка – Терещенская.
За задержками поездов дальнего следования можно следить на сайте Укрзалізниці по ссылке.
- В ночь на 9 октября Россия запускала "шахеды" по Сумам и атаковала реактивной артиллерией пригород Запорожья. Повреждены частные дома.
- Также враг атаковал Одесскую область, в результате чего произошли пожары в порту, частных домах и в здании АЗС. В городе Черноморск массовое отключение света.
