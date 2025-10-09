В Сумской области меняют маршруты поездов из-за атаки России на железную дорогу

Поезда регионального, пригородного и дальнего сообщения будут временно курсировать по измененному маршруту

Поезд (Иллюстративное фото: Укрзалізниця)

В Сумской области, из-за ночной атаки России по железной дороге, изменили маршрут движения поездов, но не остановили движение. Об этом сообщили в Укрзалізниці.

Везти по другим маршрутам будут пассажиров, следующих в направлении Сумской области.

В частности, это касается поездов регионального назначения: №895 Конотоп – Фастов, №888/887 Славутич – Киев-Волынский и №892 Фастов – Славутич.

Однако, что касается пригородных поездов, то они будут доезжать до станции Носовка и отправляться также с нее.

Поезда дальнего следования едут в объезд к своим станциям назначения. Речь идет о поездах:

→ №787 Терещенская – Киев,

→ №786 Киев – Терещенская,

→ №113 Харьков – Львов,

→ №779 Сумы – Киев,

→ №116 Киев – Сумы,

→ №774 Жмеринка – Терещенская.

За задержками поездов дальнего следования можно следить на сайте Укрзалізниці по ссылке.