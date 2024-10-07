"Range Rover за 65 000 грн". У матері депутата фракції Кличка заберуть автівку – джерело

Також народного обранця оштрафували на 2550 грн

Ілюстративне фото: Depositphotos

У матері депутата Київської міської ради конфіскують автівку, куплену за значно заниженою ціною, повідомила прокуратура столиці. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що йдеться про матір Ігоря Опадчого, депутата з фракції УДАР.

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Прокурори довели у суді, що депутат Київради переступив встановлені законом обмеження на отримання подарунків й цим вчинив корупційне правопорушення.

За даними правоохоронців, матір народного обранця за допомогою його помічника-консультанта у 2022-му придбала у юридичної особи автівку RANGE ROVER SPORT 2020 року випуску за 65 000 грн. Пошук в інтернеті показує, що за таку машину просять близько $60 000.

Водночас у декларації за 2023 рік депутат зазначив користування автівкою, при цьому вказав її вартість у 2,3 млн грн (приблизно $63 000 на той момент).

Загалом, суд визнав, що придбання машини за значно заниженою ціною було подарунком близькій людині депутата — це заборонено законом про запобігання корупції.

Тепер рішенням Шевченківського районного суду автівку конфіскують, а також з депутата стягнуть штраф у розмірі 2550 грн.

Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції.

На ресурсах партії УДАР ситуацію поки не коментували.

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