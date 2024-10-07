У матери депутата Кличка заберут Range Rover, купленный по заниженной цене – источник

Также народный избранник был оштрафован на 2550 грн

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У матери депутата Киевского городского совета конфискуют автомобиль, купленный по значительно заниженной цене, сообщила прокуратура столицы. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что речь идет о матери Игоря Опадчего, депутате из фракции УДАР.

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Прокуроры доказали в суде, что депутат Киевсовета преступил установленные законом ограничения на получение подарков и совершил коррупционное правонарушение.

По данным правоохранителей, мать народного избранника с помощью его помощника-консультанта в 2022 году приобрела у юридического лица автомобиль RANGE ROVER SPORT 2020 года выпуска за 65 000 грн. Поиск в интернете показывает, что за такую машину просят около $60 тысяч.

В то же время в декларации за 2023 год депутат отметил пользование автомобилем, при этом указал его стоимость в 2,3 млн грн (примерно $63 000 на тот момент).

В целом суд признал, что приобретение машины по значительно заниженной цене было подарком близкому человеку депутата — это запрещено законом о предотвращении коррупции.

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