У мережі запустили фейк про нібито грошові виплати для українців від Польщі
Мережею почали ширитися фейкові повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі – людей закликають скористатися фішинговими сайтами та ввести особисті дані. Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції.
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У правоохоронному органі зазначили, що відповідні повідомлення розповсюджують в одному із популярних месенджерів.
Для того щоб українці нібито отримали виплати від Польщі, автори SMS пропонували перейти користувачам на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, та ввести дані для входу в інтернет-банкінг.
Правоохоронці закликали користувачів не передавати стороннім особам свої особисті дані та не вводити їх у різноманітних анкетах й на підозрілих сайтах.
Зокрема, йдеться про таку особисту інформацію:
→ тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);
→ пін-код від картки;
→ логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;
→ коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.
Для збереження даних користувачі мають переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, які обіцяють допомогу, додали в кіберполіції.
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