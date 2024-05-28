У мережі запустили фейк про нібито грошові виплати для українців від Польщі

Фейкові повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі почали поширюватись в одному із популярних месенджерів

Ілюстративне фото: НБУ

Мережею почали ширитися фейкові повідомлення про нібито грошові виплати українцям від Польщі – людей закликають скористатися фішинговими сайтами та ввести особисті дані. Про це повідомили у пресслужбі кіберполіції.

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У правоохоронному органі зазначили, що відповідні повідомлення розповсюджують в одному із популярних месенджерів.

Для того щоб українці нібито отримали виплати від Польщі, автори SMS пропонували перейти користувачам на фішингові сайти, візуально схожі на справжні, та ввести дані для входу в інтернет-банкінг.

Правоохоронці закликали користувачів не передавати стороннім особам свої особисті дані та не вводити їх у різноманітних анкетах й на підозрілих сайтах.

Зокрема, йдеться про таку особисту інформацію:

→ тризначний номер на звороті банківської картки (CVV/CVC-код);

→ пін-код від картки;

→ ⁠логін і пароль для входу в інтернет-банкінг;

→ коди й одноразові паролі від банку та мобільних операторів.

Для збереження даних користувачі мають переконатися, що інформація про можливі виплати походить від офіційних джерел і розміщена на офіційних ресурсах організацій, які обіцяють допомогу, додали в кіберполіції.

Фото: Кіберполіція