В сети запустили фейк о якобы денежных выплатах для украинцев от Польши

Фейковые сообщения о якобы денежных выплатах украинцам от Польши начали распространяться в одном из популярных мессенджеров

Иллюстративное фото: НБУ

В сети начали распространяться фейковые сообщения о якобы денежных выплатах украинцам от Польши – людей призывают воспользоваться фишинговыми сайтами и ввести личные данные. Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.

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В правоохранительном органе отметили, что такие сообщения распространяют в одном из популярных мессенджеров.

Для того чтобы украинцы якобы получили выплаты от Польши, авторы SMS предлагали перейти пользователям на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, и ввести данные для входа в интернет-банкинг.

Правоохранители призвали пользователей не передавать сторонним лицам свои личные данные и не вводить их в анкетах и на подозрительных сайтах.

В частности, речь идет о такой личной информации:

→ трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);

→ пин-код от карты;

→ ⁠логин и пароль для входа в интернет-банкинг;

→ коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.

Для сохранения данных пользователи должны убедиться, что информация о возможных выплатах предоставляется официальными источниками и размещена на официальных ресурсах организаций, которые обещают помощь, добавили в киберполиции.

Фото: Киберполиция