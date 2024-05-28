В сети запустили фейк о якобы денежных выплатах для украинцев от Польши
В сети начали распространяться фейковые сообщения о якобы денежных выплатах украинцам от Польши – людей призывают воспользоваться фишинговыми сайтами и ввести личные данные. Об этом сообщили в пресс-службе киберполиции.
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В правоохранительном органе отметили, что такие сообщения распространяют в одном из популярных мессенджеров.
Для того чтобы украинцы якобы получили выплаты от Польши, авторы SMS предлагали перейти пользователям на фишинговые сайты, визуально похожие на настоящие, и ввести данные для входа в интернет-банкинг.
Правоохранители призвали пользователей не передавать сторонним лицам свои личные данные и не вводить их в анкетах и на подозрительных сайтах.
В частности, речь идет о такой личной информации:
→ трехзначный номер на обороте банковской карты (CVV/CVC-код);
→ пин-код от карты;
→ логин и пароль для входа в интернет-банкинг;
→ коды и одноразовые пароли от банка и мобильных операторов.
Для сохранения данных пользователи должны убедиться, что информация о возможных выплатах предоставляется официальными источниками и размещена на официальных ресурсах организаций, которые обещают помощь, добавили в киберполиции.
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