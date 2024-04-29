Мін'юст попередив про фейкові СМС у WhatsApp: просять підписати електронну петицію

У відомстві, повідомили, що посилання з листів у месенджері перенаправляють користувачів на сайт, що імітує сторінку "Електронних петицій"

WhatsApp (Фото: Pixabay.com)

У месенджері WhatsApp розсилають повідомлення із закликом підписати петицію щодо присвоєння звання "Герой України" посмертно українським військовим. Про це повідомили у пресслужби Міністерства юстиції.

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Як зазначили у відомстві, ці повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".

У міністерстві проінформували, що алгоритм дій схеми такий:

→ користувачі переходять за посиланням у фейковому повідомленні;

→ на фейковому сайті користувачам пропонують вести номер телефону та отримати код;

→ користувачі вводять отриманий код у WhatsApp, аби "додати довірений пристрій";

→ доступ до акаунтів користувачів у месенджері отримують інші особи.

Після цього особи, що причетні до цієї схеми, отримують доступ до повідомлень у месенджері, можуть їх надсилати від імені користувачів та мають змогу бачити їхні фото та відео, повідомили у Мін'юсті.

Як написали у відомстві, шахрайську схему викрили фахівці CERT-UA, які працюють при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

Представники Держспецзв'язку порекомендували користувачам не переходити за посиланнями у підозрілих повідомленнях у WhatsApp, перевіряти доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані та не вписувати отримані коди на сторонніх сайтах.

Також в органі закликали користуватись офіційною сторінкою "Електронних петицій" та налаштувати двофакторну автентифікацію даних у месенджері.

20 лютого Центр протидії дезінформації заявив, що росіяни дискредитують головнокомандувача ЗСУ Сирського, створюючи під його іменем фальшиві акаунти у соцмережах. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що таких сторінок щонайменше 13.

у правоохоронних органах повідомив, що таких сторінок щонайменше 13. 29 лютого Центр протидії дезінформації повідомив, що росіяни надсилають фейкові листи на електронні скриньки українців про "здачу територій РФ" нібито від Офісу президента.

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