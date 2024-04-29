Мін'юст попередив про фейкові СМС у WhatsApp: просять підписати електронну петицію
У месенджері WhatsApp розсилають повідомлення із закликом підписати петицію щодо присвоєння звання "Герой України" посмертно українським військовим. Про це повідомили у пресслужби Міністерства юстиції.
Як зазначили у відомстві, ці повідомлення містять посилання на фейковий сайт, який імітує офіційну вебсторінку "Електронних петицій".
У міністерстві проінформували, що алгоритм дій схеми такий:
→ користувачі переходять за посиланням у фейковому повідомленні;
→ на фейковому сайті користувачам пропонують вести номер телефону та отримати код;
→ користувачі вводять отриманий код у WhatsApp, аби "додати довірений пристрій";
→ доступ до акаунтів користувачів у месенджері отримують інші особи.
Після цього особи, що причетні до цієї схеми, отримують доступ до повідомлень у месенджері, можуть їх надсилати від імені користувачів та мають змогу бачити їхні фото та відео, повідомили у Мін'юсті.
Як написали у відомстві, шахрайську схему викрили фахівці CERT-UA, які працюють при Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.
Представники Держспецзв'язку порекомендували користувачам не переходити за посиланнями у підозрілих повідомленнях у WhatsApp, перевіряти доменне ім'я сайту, перш ніж вводити будь-які дані та не вписувати отримані коди на сторонніх сайтах.
Також в органі закликали користуватись офіційною сторінкою "Електронних петицій" та налаштувати двофакторну автентифікацію даних у месенджері.
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