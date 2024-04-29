Минюст предупредил о фейковых СМС в WhatsApp: просят подписать электронную петицию

В ведомстве сообщили, что ссылки из писем в мессенджере перенаправляют пользователей на сайт, имитирующий страницу "Электронных петиций"

WhatsApp (Фото: Pixabay.com)

В мессенджере WhatsApp рассылаются сообщения с призывом подписать петицию о присвоении звания "Герой Украины" посмертно украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отметили в ведомстве, эти сообщения содержат ссылку на фейковый сайт, имитирующий официальную веб-страницу "Электронных петиций".

В министерстве проинформировали, что алгоритм действий схемы таков:

→ пользователи переходят по ссылке в фейковом сообщении;

→ на фейковом сайте пользователям предлагают вести номер телефона и получить код;

→ пользователи вводят полученный код в WhatsApp, чтобы добавить доверенное устройство;

→ доступ к аккаунтам пользователей в мессенджере получают другие лица.

После этого лица, причастные к этой схеме, получают доступ к сообщениям в мессенджере, могут их отправлять от имени пользователей и могут видеть их фото и видео, сообщили в Минюсте.

Как написали в ведомстве, мошенническую схему разоблачили специалисты CERT-UA, работающие при Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Представители Госспецсвязи порекомендовали пользователям не переходить по ссылкам в подозрительных сообщениях в WhatsApp, проверять доменное имя сайта, прежде чем вводить какие-либо данные и не вписывать полученные коды на сторонних сайтах.

Также в органе призвали пользоваться официальной страницей "Электронных петиций" и настроить двухфакторную аутентификацию данных в мессенджере.

20 февраля Центр противодействия дезинформации заявил, что россияне дискредитируют главнокомандующего ВСУ Сырского, создавая под его именем фальшивые аккаунты в соцсетях. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что таких страниц по меньшей мере 13.

в правоохранительных органах сообщил, что таких страниц по меньшей мере 13. 29 февраля Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне посылают фейковые письма на электронные ящики украинцев о "сдаче территорий РФ" якобы от Офиса президента.

Читайте также: Россия запустила в Signal фейк о якобы эвакуации жителей Харькова из-за "окружения города"