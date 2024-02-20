Правоохранители нашли 13 фейк-аккаунтов Сырского. Подписчиков – от двух человек до 11 000

Александр Сырский (Фото: Минобороны Украины)

Центр противодействия дезинформации заявил, что россияне дискредитируют главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, создавая под его именем фальшивые аккаунты в соцсетях. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах заявил, что таких страниц не менее 13.

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ЦПД отмечал, что Россия продвигает "деструктивные месседжи" через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

Собеседник предоставил полный список фальшивых аккаунтов.

Facebook



→ Малоактивный канал, заведенный 11 февраля 2024 года: https://www.facebook.com/oleksandr.sirs.kij

→ Аккаунт для вбросов, заведенный 14 января 2024 года: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551640966853



Telegram

→ https://t.me/syrskij – создан 11 июля 2023 года, ведется с 26 января 2024 года, дублирует официальный канал. 10 888 подписчиков.

→ https://t.me/oleksandr_syrskyi – создан 12 марта 2022 года, дублирует официальный канал, 391 подписчик.

→ https://t.me/sirskygdety – "Нашелся ли Сырский?". Российский провокационный аккаунт, созданный 12 марта 2022 года. Продвигал идею, будто Сырского давно никто не видел. В одном из постов фото и нарратив подобный ФБ-аккаунту для вбросов выше.

→ https://t.me/q183728284848382 – создан 24 января 2024 года, два подписчика, единственный пост содержит слово hui.

→ https://t.me/cheeseofficialua – только одно сообщение и один подписчик, канал создан 14 февраля 2024 года для рекламы канала https://t.me/WarNews_UA_tg.

→ https://t.me/syrokgolovkom – так же как и предыдущий, но рекламирующий канал https://t.me/taraspovidomlyae.



Instagram

→ https://www.instagram.com/oleksandr_syrskyi – свежий неверифицированный аккаунт, 3183 подписчика.

→ https://www.instagram.com/evil.pumqk1n/ – 191 подписчик, закрытый аккаунт.



Twitter

→ https://twitter.com/syrskyi – неверифицированный аккаунт, 531 подписчик.

→ https://twitter.com/TKulabskij80301 – свежий фальшивый аккаунт, пять подписчиков.

9 февраля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В ночь на 17 февраля 2024 года Сырский объявил, что с целью сохранения жизней украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

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