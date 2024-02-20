Росія створює фейк-акаунти Сирського і просуває пропаганду. Так було і з Залужним – ЦПД

Меседжі просувають через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram

Олександр Сирський (Фото: ОП)

Росіяни створюють у мережі фейкові акаунти головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, просуваючи через них пропагандистські повідомлення. Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації.

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"ЦПД спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію РФ з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. З'ясувалося, що ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія просуває деструктивні меседжі через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

Підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО, додає ЦПД.

Така ж ситуація відбувалася і з колишнім головкомом Валерієм Залужним. Він повідомляв, що невідомі розповсюджують про нього фальшиву інформацію в інтернеті, зокрема через фейкові акаунти з використанням його імені.

9 лютого Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

В ніч проти 17 лютого 2024 року Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

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