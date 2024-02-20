Россия создает фейк-аккаунты Сырского и продвигает пропаганду. Так было и с Залужным – ЦПД

Меседжи продвигают через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram

Александр Сырский (Фото: ОП)

Россияне создают в сети фейковые аккаунты главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, продвигая через них пропагандистские сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

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"ЦПИ совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию РФ по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Россия продвигает деструктивные месседжи через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.

Подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО, добавляет ЦПИ.

Такая же ситуация происходила и с бывшим главкомом Валерием Залужным. Он сообщал, что неизвестные распространяют о нем фальшивую информацию в интернете, в частности из-за фейковых аккаунтов с использованием его имени.

9 февраля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ будет Сырский, и сообщил о военных, которые будут рассматриваться на руководящие должности в армии. Сырский опубликовал свои приоритеты в должности.

В ночь на 17 февраля 2024 года Сырский объявил, что с целью сохранения жизни украинских военных, было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из Авдеевки.

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