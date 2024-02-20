Правоохоронці знайшли 13 фейк-акаунтів Сирського. Підписників – від двох людей до 11 000

Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Центр протидії дезінформації заявив, що росіяни дискредитують головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, створюючи під його іменем фальшиві акаунти у соцмережах. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах заявив, що таких сторінок щонайменше 13.

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ЦПД зазначав, що Росія просуває "деструктивні меседжі" через фейкові акаунти Сирського у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram.

Співрозмовник надав повний список фальшивих акаунтів.

Facebook



→ Малоактивний канал, заведений 11 лютого 2024 року: https://www.facebook.com/oleksandr.sirs.kij

→ Акаунт для вкидів, заведений 14 січня 2024 року: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551640966853



Telegram

→ https://t.me/syrskij – створений 11 липня 2023 року, ведеться з 26 січня 2024, дублює офіційний канал. 10 888 підписників.

→ https://t.me/oleksandr_syrskyi – створений 12 березня 2022 року, дублює офіційний канал, 391 підписник.

→ https://t.me/sirskygdety – "Нашелся ли Сырский?". Російський провокаційний акаунт, створений 12 березня 2022 року. Просував ідею, наче Сирського давно ніхто не бачив. В одному з постів фото та наратив подібний до ФБ-акаунту для вкидів вище.

→ https://t.me/q183728284848382 – створено 24 січня 2024, два підписники, єдиний пост містить слово hui.

→ https://t.me/cheeseofficialua – лише один допис та один підписник, канал створено 14 лютого 2024 для реклами каналу https://t.me/WarNews_UA_tg.

→ https://t.me/syrokgolovkom – так само як і попередній, але рекламує канал https://t.me/taraspovidomlyae.



Instagram

→ https://www.instagram.com/oleksandr_syrskyi – свіжий неверифікований акаунт, 3183 підписники.

→ https://www.instagram.com/evil.pumqk1n/ – 191 підписник, закритий акаунт.



Twitter

→ https://twitter.com/syrskyi – неверифікований акаунт, 531 підписник.

→ https://twitter.com/TKulabskij80301 – свіжий фальшивий акаунт, п'ять підписників.

9 лютого Зеленський оголосив, що новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський, і повідомив про військових, яких розглядатимуть на керівні посади у війську. Сирський опублікував свої пріоритети на посаді.

В ніч проти 17 лютого 2024 року Сирський оголосив, що з метою збереження життя українських військових, було ухвалено рішення про виведення підрозділів Сил оборони з Авдіївки.

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