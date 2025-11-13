У Миколаєві внаслідок удару "шахедом" поранено шістьох людей, троє у важкому стані

Під час атаки дронами "шахед" по Миколаєву поранено шістьох людей, троє у важкому стані. Пожежу, що спалахнула після влучання, загасили рятувальники

Наслідки удару РФ по Миколаєву (Фото: ДСНС)

Вранці 13 листопада російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок влучання в об’єкт промислової інфраструктури в Миколаєві є постраждалі. Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.

Станом на 10:00, за інформацією глави ОВА, відомо про шістьох поранених. Троє з них у важкому стані.

Після атаки на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Повітряна тривога в області оголошувалася двічі – о 07:54 та 09:40. Відбій пролунав о 08:50 та о 10:03.

Об 11:59 в області знову пролунала повітряна тривога через загрозу балістики.