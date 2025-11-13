У Миколаєві внаслідок удару "шахедом" поранено шістьох людей, троє у важкому стані
Уляна Кукуруза
Редакторка новин LIGA.net
Вранці 13 листопада російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками. Внаслідок влучання в об’єкт промислової інфраструктури в Миколаєві є постраждалі. Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та ДСНС.
Станом на 10:00, за інформацією глави ОВА, відомо про шістьох поранених. Троє з них у важкому стані.
Після атаки на місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.
Повітряна тривога в області оголошувалася двічі – о 07:54 та 09:40. Відбій пролунав о 08:50 та о 10:03.
Об 11:59 в області знову пролунала повітряна тривога через загрозу балістики.
- 12 листопада російські війська завдали серії ударів дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. За попередніми даними, пошкоджено цивільне підприємство й приватні будинки, є постраждалі.
