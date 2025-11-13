В Николаеве в результате удара "шахедом" ранены шесть человек, трое в тяжелом состоянии
Ульяна Кукуруза
Редактор новостей LIGA.net
Утром 13 ноября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате попадания в объект промышленной инфраструктуры в Николаеве есть пострадавшие. Об этом сообщили председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.
По состоянию на 10:00, по информации главы ОВА, известно о шести раненых. Трое из них в тяжелом состоянии.
После атаки на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.
Воздушная тревога в области объявлялась дважды – в 07:54 и 09:40. Отбой прозвучал в 08:50 и в 10:03.
В 11:59 в области снова прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
- 12 ноября российские войска нанесли серию ударов дронами-камикадзе по Холодногорскому району Харькова. По предварительным данным, повреждено гражданское предприятие и частные дома, есть пострадавшие.
Комментарии (0)