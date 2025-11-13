В Николаеве в результате удара "шахедом" ранены шесть человек, трое в тяжелом состоянии

Во время атаки дронами "шахед" по Николаеву ранены шесть человек, трое в тяжелом состоянии. Пожар, вспыхнувший после попадания, потушили спасатели

Последствия удара РФ по Николаеву (Фото: ГСЧС)

Утром 13 ноября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками. В результате попадания в объект промышленной инфраструктуры в Николаеве есть пострадавшие. Об этом сообщили председатель Николаевской ОВА Виталий Ким и ГСЧС.

По состоянию на 10:00, по информации главы ОВА, известно о шести раненых. Трое из них в тяжелом состоянии.

После атаки на месте возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Воздушная тревога в области объявлялась дважды – в 07:54 и 09:40. Отбой прозвучал в 08:50 и в 10:03.

В 11:59 в области снова прозвучала воздушная тревога из-за угрозы баллистики.