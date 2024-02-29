У МЗС Фінляндії закликали озброїти Україну на дохід від заморожених активів Росії

ЄС та США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею, заявила глава МЗС Фінляндії

Еліна Валтонен (Фото: EPA)

Доходи від заморожених російських активів необхідно спрямувати на закупівлю зброї для України. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен в ефірі телепрограми A-Studio на каналі Yle.

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За її словами, держави G7 та ЄС заморозили 300 млрд євро російських активів, на рік їхня оцінювальна дохідність становить близько 3 млрд євро.

"Ці кошти можна було б направити на озброєння та у довгостроковій перспективі – на відновлення України", – сказала Валтонен.

Водночас глава зовнішньополітичного відомства зазначила, що юридично зробити це досить складно, але держави ЄС та США могли б спільними зусиллями реалізувати цю ідею.

"Однією з головних цінностей на Заході вважається недоторканність приватної власності. Хоча не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто взяти та привласнити кошти сусідньої держави, яка веде агресивну війну, не дотримуючись жодних міжнародних норм. Але ми все ж таки повинні дотримуватися наших принципів", – резюмувала міністерка.

6 січня 2024 року Зеленський оцінив доступні для конфіскації закордонні активи Росії у $300 млрд і закликав використати ці кошти для підтримки України.

31 січня комітет з політичних питань ПАРЄ ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхнє передання новому фонду для відновлення України.

Після масованої ракетної атаки 7 лютого Зеленський заявив, що одне із завдань України на 2024 рік – завдати Росії максимальних системних втрат. Зокрема, за його словами, це стосується заморожених російських активів.

12 лютого Рада ЄС зробила крок до використання російських активів на користь України – ухвалила рішення, яким зобов'язала європейські депозитарії вести окремий облік заморожених цінних паперів та доходів від них. Депозитаріям також заборонено розпоряджатися отриманим прибутком від операцій із цими активами.

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