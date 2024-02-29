В МИД Финляндии призвали вооружить Украину на доходы от замороженных активов России
Доходы от замороженных российских активов должны быть направлены на закупку оружия для Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире телепрограммы A-Studio на канале Yle.
По ее словам, государства G7 и ЕС заморозили 300 млрд евро российских активов, в год их оценочная доходность составляет порядка 3 млрд евро.
"Эти средства можно было бы направить на вооружение и в долгосрочной перспективе – восстановление Украины", — сказала Валтонен.
При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что юридически сделать это достаточно сложно, но государства ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею.
"Одной из главных ценностей на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить средства соседнего государства, ведущего агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов", – резюмировала министр.
- 6 января 2024 Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.
- 31 января комитет по политическим вопросам ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины.
- После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов.
- 12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.
Читайте также: "Нет достаточных оснований": Франция против позиции США по конфискации активов РФ