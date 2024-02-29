В МИД Финляндии призвали вооружить Украину на доходы от замороженных активов России

ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею, заявила глава МИД Финляндии

Элина Валтонен (Фото: EPA)

Доходы от замороженных российских активов должны быть направлены на закупку оружия для Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в эфире телепрограммы A-Studio на канале Yle.

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По ее словам, государства G7 и ЕС заморозили 300 млрд евро российских активов, в год их оценочная доходность составляет порядка 3 млрд евро.

"Эти средства можно было бы направить на вооружение и в долгосрочной перспективе – восстановление Украины", — сказала Валтонен.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметила, что юридически сделать это достаточно сложно, но государства ЕС и США могли бы совместными усилиями реализовать эту идею.

"Одной из главных ценностей на Западе считается неприкосновенность частной собственности. Хотя не все граждане поймут, почему мы не можем просто взять и присвоить средства соседнего государства, ведущего агрессивную войну, не соблюдая никаких международных норм. Но мы все же должны придерживаться наших принципов", – резюмировала министр.

6 января 2024 Зеленский оценил доступные для конфискации зарубежные активы России в $300 млрд и призвал использовать эти средства для поддержки Украины.

31 января комитет по политическим вопросам ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины.

После массированной ракетной атаки 7 февраля Зеленский заявил, что одна из задач Украины на 2024 год – нанести России максимальные системные потери. В частности, по его словам, это касается замороженных российских активов.

12 февраля Совет ЕС сделал шаг к использованию российских активов в пользу Украины – принял решение, которым обязал европейские депозитарии вести отдельный учет замороженных ценных бумаг и доходов от них. Депозитариям также запрещено распоряжаться полученной прибылью от сделок с этими активами.

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