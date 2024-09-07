У неділю відключати світло не планують
У неділю, 8 вересня, відключення світла в Україні не заплановані. Про це повідомляє Укренерго.
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Заходи обмеження споживання на неділю не прогнозуються, проте українців закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.
У вечірні години, з 18:00 до 21:00, електроенергію слід споживати ощадливо.
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