У неділю відключати світло не планують

Вихідний день має пройти без відключень

Ілюстративне фото: Depositphotos

У неділю, 8 вересня, відключення світла в Україні не заплановані. Про це повідомляє Укренерго.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Заходи обмеження споживання на неділю не прогнозуються, проте українців закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

У вечірні години, з 18:00 до 21:00, електроенергію слід споживати ощадливо.