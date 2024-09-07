В воскресенье отключать свет не планируют

Выходной день должен пройти без отключений

Иллюстративное фото: Depositphotos

В воскресенье, 8 сентября, отключения света в Украине не запланированы. Об этом сообщает Укрэнерго.

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Меры ограничения потребления на воскресенье не прогнозируются, однако украинцев призвали пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

В вечерние часы, с 18:00 до 21:00, электроэнергию следует потреблять бережливо.