У Нідерландах заявили, що поки що не мають наміру визнавати Палестину

Водночас Нідерланди не відмовлятимуться від імпорту зброї з Ізраїлю

Каспар Велдкамп (Фото: EPA/SEM VAN DER WAL)

Нідерланди поки що не готові визнавати Палестину як державу. Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Велдкамп, передає Reuters.

Уряд країни поки що відкидає таку можливість, попри занепокоєння громадськості з приводу ситуації в секторі Гази. Разом з тим, у Нідерландах вважають, що дії Ізраїлю підривають його власну безпеку.

"Нідерланди не планують наразі визнавати палестинську державу", – сказав Велдкамп.

Також він відкинув заклики відмовитися від імпорту зброї з Ізраїлю, заявивши, що Нідерланди віддають пріоритет внутрішнім закупівлям і закупівлям у Євросоюзі, а не закупівлям із третіх країн.

Разом з тим, за словами Велдкампа, країна зробила "значні кроки", зокрема, заборонила в'їзд двом міністрам Ізраїлю.

"Ця війна перестала бути справедливою і тепер веде до підриву безпеки й ідентичності Ізраїлю", – сказав глава іноземного МЗС.