В Нидерландах заявили, что пока не намерены признавать Палестину
Нидерланды пока не готовы признавать Палестину как государство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп, передает Reuters.
Правительство страны пока исключает такую возможность, несмотря на обеспокоенность общественности по поводу ситуации в секторе Газа. При этом в Нидерландах считают, что действия Израиля подрывают его собственную безопасность.
"Нидерланды не планируют на данный момент признавать палестинское государство", – сказал Велдкамп.
Также он отверг призывы отказаться от импорта оружия из Израиля, заявив, что Нидерланды отдают приоритет внутренним закупкам и закупкам в Евросоюзе, а не закупкам из третьих стран.
При этом, по словам Велдкампа, страна предприняла "значительные шаги", в частности, запретила въезд двум министрам Израиля.
"Эта война перестала быть справедливой и теперь ведет к подрыву безопасности и идентичности Израиля", – сказал глава иностранного МИД.
- 25 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину. Он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
- 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", касающийся признания Палестинского государства.
- 6 августа Израиль обвинил страны, готовые признать Палестину, в срыве сделки по заложникам и назвал такое решение "подарком для ХАМАС".
Комментарии (0)