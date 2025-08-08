В Нидерландах заявили, что пока не намерены признавать Палестину

Вместе с тем Нидерланды не будут отказываться от импорта оружия из Израиля

Каспар Велдкамп (Фото: EPA/SEM VAN DER WAL)

Нидерланды пока не готовы признавать Палестину как государство. Об этом заявил министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп, передает Reuters.

Правительство страны пока исключает такую возможность, несмотря на обеспокоенность общественности по поводу ситуации в секторе Газа. При этом в Нидерландах считают, что действия Израиля подрывают его собственную безопасность.

"Нидерланды не планируют на данный момент признавать палестинское государство", – сказал Велдкамп.

Также он отверг призывы отказаться от импорта оружия из Израиля, заявив, что Нидерланды отдают приоритет внутренним закупкам и закупкам в Евросоюзе, а не закупкам из третьих стран.

При этом, по словам Велдкампа, страна предприняла "значительные шаги", в частности, запретила въезд двум министрам Израиля.

"Эта война перестала быть справедливой и теперь ведет к подрыву безопасности и идентичности Израиля", – сказал глава иностранного МИД.