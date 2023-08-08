В Пентагону залишилось трохи більше за $6 млрд для допомоги Україні
08.08.2023, 22:45
Сабріна Сінгх (Скриншот відео)
В Міністерства оборони США залишилось трохи більше за $6 млрд для військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.
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За словами спікерки, зараз Пентагон має $6,2 млрд для забезпечення передання озброєнь Україні.
Сінгх не уточнила, чи Пентагон має намір просити у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.
- WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
- За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
- 7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.
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