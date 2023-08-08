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В Пентагону залишилось трохи більше за $6 млрд для допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
08.08.2023, 22:45
В Пентагону залишилось трохи більше за $6 млрд для допомоги Україні - Фото
Сабріна Сінгх (Скриншот відео)

В Міністерства оборони США залишилось трохи більше за $6 млрд для військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

За словами спікерки, зараз Пентагон має $6,2 млрд для забезпечення передання озброєнь Україні.

Сінгх не уточнила, чи Пентагон має намір просити у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.

  • WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.
  • За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.
  • 7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.
Наталія Медведєва
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військова допомогапентагонСабріна Сінгх
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