В Пентагону залишилось трохи більше за $6 млрд для допомоги Україні

В Міністерства оборони США залишилось трохи більше за $6 млрд для військової допомоги Україні. Про це повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

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За словами спікерки, зараз Пентагон має $6,2 млрд для забезпечення передання озброєнь Україні.

Сінгх не уточнила, чи Пентагон має намір просити у Конгресу США виділення додаткових коштів для допомоги Україні.

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди, і США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправлення в Україну танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

7 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над запитом на додаткове фінансування України.

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