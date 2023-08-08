У Пентагона осталось чуть больше $6 млрд для помощи Украине

У Министерства обороны США осталось чуть больше $6 млрд для военной помощи Украине. Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

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По словам спикера, сейчас Пентагон располагает $6,2 млрд для обеспечения передачи вооружений Украине.

Сингх не уточнила, намерен ли Пентагон просить у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды, и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

7 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины.

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