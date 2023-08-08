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У Пентагона осталось чуть больше $6 млрд для помощи Украине

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08.08.2023, 22:45
У Пентагона осталось чуть больше $6 млрд для помощи Украине - Фото
Сабрина Сингх (Скриншот видео)

У Министерства обороны США осталось чуть больше $6 млрд для военной помощи Украине. Об этом сообщила представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

По словам спикера, сейчас Пентагон располагает $6,2 млрд для обеспечения передачи вооружений Украине.

Сингх не уточнила, намерен ли Пентагон просить у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.

Наталья Медведева
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пентагонвоенная помощьСабрина Сингх
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