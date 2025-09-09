У Пензі виведено з ладу систему магістральних нафтопроводів – джерело

Пенза (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

У Росії з ладу виведено ще два газогони – у місті Пенза пролунала серія вибухів 8 вересня. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у воєнній розвідці.

За його даними, з ладу виведено єдину систему магістральних нафтопроводів після щонайменше чотирьох вибухів у Желєзнодорожньому районі Пензи, які прогуркотіли близько 04:00.

Внаслідок вибухів дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Окрім цього, за інформацією співрозмовника, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів у місцевих медіа повідомили про нібито "планові навчання" на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. А місцевих закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи.

Таким чином ворог намагався приховати справжні причини інциденту.

У розвідці зазначили що обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що залучені до повномасштабної агресії проти України.