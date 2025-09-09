В Пензе выведена из строя система магистральных нефтепроводов – источник
В России из строя выведены еще два газопровода – в городе Пенза прогремела серия взрывов 8 сентября. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в военной разведке.
По его данным, из строя выведена единая система магистральных нефтепроводов после минимум четырех взрывов в Железнодорожном районе Пензы, которые прогремели около 04:00.
В результате взрывов две трубы магистрального газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки прекратили функционирование. Кроме этого, по информации собеседника, на этой же локации повреждены еще две трубы газопровода регионального значения.
Через несколько часов после взрывов в местных медиа сообщили о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами. А местных призывали сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах.
Таким образом враг пытался скрыть истинные причины инцидента.
В разведке отметили, что оба пораженных газопровода обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии против Украины.
- 30 августа Генштаб подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в России, которые производили топливо для оккупационной армии.
- 8 сентября неподалеку от Хабаровска произошли взрывы возле воинской части россиян, которые участвовали в боях возле Бучи и Ирпеня. В результате этого есть погибшие.
