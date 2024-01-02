У Південній Кореї порізали горло лідеру опозиційної партії, він ушпиталений – фото

На опублікованих фото видно, як політик лежить на землі з заплющеними очима, а очевидці притискають до його шиї декілька хусток

Фото: Yonhup

Лідеру південнокорейської Демократичної партії Лі Чже Мену порізали горло під час його робочого візиту до Пусана. Політика ушпиталили з, попередньо, травмою яремної вени, пише Reuters.

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"Медичний персонал підозрює пошкодження яремної вени, яка несе кров від голови до серця. За словами лікарів, є занепокоєння, що може бути велика кровотеча або додаткова кровотеча", — заявив речник партії Кволь Чіль Сен.

Журналісти, посилаючись на відео з камер спостереження пишуть, що Лі виступав серед прихильників партії та репортерів, коли "чоловік у короні, на якій було нанесено ім'я політика, спочатку підійшов до нього, а потім накинувся і вдарив ножем у шию".

На опублікованих у соцмережах фото видно, як лідер південнокорейської опозиції лежить на землі з заплющеними очима, а очевидці притискають до його шиї декілька хусток.

Фото: Yonhup

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль засудив напад на Лі, заявивши, що "таке насильство не можна терпіти ні за яких обставин".

Це не перший напад на політика в Південній Кореї. У 2022 році здійснили замах на попередника Лі — Сон Йонг Гіла, нагадує Reuters. Зловмисник вдарив його по голові тупим предметом, нанісши рвану рану. У 2006 році лідерку консервативної партії та майбутню президентку Пак Кин Хе вдарили ножем. Вона отримала рану обличчя, яка потребувала операції.

ДОВІДКА Лі Чже Мен — 59-річний голова опозиційної демократичної партії. На виборах 2022 року в Південній Кореї, він посів друге місце, відставши від Юн Сук Йоля на 0,7% — найменший відрив у історії країни. Прихильники бачать у Лі того, хто міг би викорінити корупцію та впоратися з економічною нерівністю в державі, пише AP. Лі Чже Мен — 59-річний голова опозиційної демократичної партії. На виборах 2022 року в Південній Кореї, він посів друге місце, відставши від Юн Сук Йоля на 0,7% — найменший відрив у історії країни. Прихильники бачать у Лі того, хто міг би викорінити корупцію та впоратися з економічною нерівністю в державі, пише AP.

15 квітня 2023 року на прем'єра Японії Фуміо Кішіду скоїли замах. Його охоронець відбив портфелем на льоту кинутий у бік політика вибуховий пристрій.

6 жовтня лідера проросійської партії Альтернатива для Німеччини чимось укололи на мітингу, політик вижив.

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