У Південній Кореї порізали горло лідеру опозиційної партії, він ушпиталений – фото
Лідеру південнокорейської Демократичної партії Лі Чже Мену порізали горло під час його робочого візиту до Пусана. Політика ушпиталили з, попередньо, травмою яремної вени, пише Reuters.
"Медичний персонал підозрює пошкодження яремної вени, яка несе кров від голови до серця. За словами лікарів, є занепокоєння, що може бути велика кровотеча або додаткова кровотеча", — заявив речник партії Кволь Чіль Сен.
Журналісти, посилаючись на відео з камер спостереження пишуть, що Лі виступав серед прихильників партії та репортерів, коли "чоловік у короні, на якій було нанесено ім'я політика, спочатку підійшов до нього, а потім накинувся і вдарив ножем у шию".
На опублікованих у соцмережах фото видно, як лідер південнокорейської опозиції лежить на землі з заплющеними очима, а очевидці притискають до його шиї декілька хусток.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль засудив напад на Лі, заявивши, що "таке насильство не можна терпіти ні за яких обставин".
Це не перший напад на політика в Південній Кореї. У 2022 році здійснили замах на попередника Лі — Сон Йонг Гіла, нагадує Reuters. Зловмисник вдарив його по голові тупим предметом, нанісши рвану рану. У 2006 році лідерку консервативної партії та майбутню президентку Пак Кин Хе вдарили ножем. Вона отримала рану обличчя, яка потребувала операції.
- 15 квітня 2023 року на прем'єра Японії Фуміо Кішіду скоїли замах. Його охоронець відбив портфелем на льоту кинутий у бік політика вибуховий пристрій.
- 6 жовтня лідера проросійської партії Альтернатива для Німеччини чимось укололи на мітингу, політик вижив.
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