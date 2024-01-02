В Южной Корее порезали горло лидеру оппозиционной партии, он госпитализирован – фото

На опубликованных фото видно, как политик лежит на земле с закрытыми глазами, а очевидцы прижимают к его шее несколько платков

Фото: Yonhup

Лидеру южнокорейской Демократической партии Ли Чже Мену порезали горло во время его рабочего визита в Пусан. Политика госпитализировали с, предварительно, травмой яремной вены, пишет Reuters.

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"Медицинский персонал подозревает повреждение яремной вены, которая несет кровь от головы к сердцу. По словам врачей, существует опасность обширного кровотечения или дополнительного кровотечение", — заявил спикер партии Кволь Чиль Сен.

Журналисты, ссылаясь на видео с камер наблюдения, пишут, что Ли выступал среди сторонников партии и репортеров, когда "мужчина в короне, на которой нанесено имя политика, сначала подошел к нему, а затем набросился и ударил ножом в шею".

На опубликованных в соцсетях фото видно, как лидер южнокорейской оппозиции лежит на земле с закрытыми глазами, а очевидцы прижимают к его шее несколько платков.

Фото: Yonhup

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль осудил нападение на Ли, заявив, что "такое насилие нельзя терпеть ни при каких обстоятельствах".

Это не первое нападение на политика в Южной Корее. В 2022 году покушались на предшественника Ли — Сон Йонг Гила, напоминает Reuters. Злоумышленник ударил его по голове тупым предметом, нанеся рваную рану. В 2006 году лидера консервативной партии и будущего президента Пак Кин Хэ ударили ножом. Она получила рану лица, которая потребовала операции.

СПРАВКА Ли Чжэ Мэн – 59-летний председатель оппозиционной демократической партии. На выборах 2022 года в Южной Корее, он занял второе место, отстав от Юн Сук Йоля на 0,7% – наименьший отрыв в истории страны. Сторонники видят в Ли того, кто мог бы искоренить коррупцию и справиться с экономическим неравенством в государстве, пишет AP. Ли Чжэ Мэн – 59-летний председатель оппозиционной демократической партии. На выборах 2022 года в Южной Корее, он занял второе место, отстав от Юн Сук Йоля на 0,7% – наименьший отрыв в истории страны. Сторонники видят в Ли того, кто мог бы искоренить коррупцию и справиться с экономическим неравенством в государстве, пишет AP.

15 апреля 2023 года на премьера Японии Фумио Кишиду совершили покушение. Его охранник отбил портфелем на лету брошенное в сторону политика взрывное устройство.

6 октября лидера пророссийской партии Альтернатива для Германии чем-то укололи на митинге, политик выжил.

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