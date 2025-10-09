У Раді оцінили мету "опозиційних" росіян, які шукають представництва в ПАРЄ
Представники "опозиції" РФ, які брали участь у переговорах з Парламентською асамблеєю Ради Європи щодо створення платформи для діалогу з "російськими демократичними силами", переслідують не проукраїнську, а матеріально-політичну ціль. Про це для тексту LIGA.net заявив глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко.
За його словами, учасники цих переговорів є "новою замаскованою формою опосередкованого впливу Росії".
"Мета цих еліт не проукраїнська, а радше матеріально-політична. Через них у Європі хочуть підтримати канал впливу на російську еліту, який може бути використаний проти Києва", – заявив він.
Мережко зауважив, що необхідно зрозуміти, якою є ціль цих росіян, зазначивши, що вона завжди є економічною та політичною, а не гуманітарною.
Стосовно Володимира Кара-Мурзи, одного з лідерів "опозиції" й можливого керівника російської демократичної делегації до ПАРЄ, Мережко зауважив, що той є символічною фігурою у цьому процесі.
На думку нардепа, насправді стратегію інтеграції російських еліт у Європу виконують "інші", наприклад бізнесмен Михайло Ходорковський.
- У переговорах від "російської опозиції" брали участь Кирило Мартинов, Геннадій Гудков, Анастасія Шевченко та Олена Лук’янова, що мають сумнівні або неоднозначні позиції. Формально це неофіційна делегація росіян, але вони отримали "толерантність" ПАРЄ та можуть впливати на процес.
Детальніше про нову резолюцію ПАРЄ щодо представництва "російської опозиції" – читайте у тексті LIGA.net.
