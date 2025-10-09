У Раді оцінили мету "опозиційних" росіян, які шукають представництва в ПАРЄ

Мережко зауважив, що мета цих російських "опозиціонерів" завжди економічна та політична, а не гуманітарна

Будівля ПАРЄ (Фото: ANTHONY ANEX / EPA)

Представники "опозиції" РФ, які брали участь у переговорах з Парламентською асамблеєю Ради Європи щодо створення платформи для діалогу з "російськими демократичними силами", переслідують не проукраїнську, а матеріально-політичну ціль. Про це для тексту LIGA.net заявив глава зовнішньополітичного комітету Верховної Ради народний депутат від Слуги народу Олександр Мережко.

За його словами, учасники цих переговорів є "новою замаскованою формою опосередкованого впливу Росії".

"Мета цих еліт не проукраїнська, а радше матеріально-політична. Через них у Європі хочуть підтримати канал впливу на російську еліту, який може бути використаний проти Києва", – заявив він.

Мережко зауважив, що необхідно зрозуміти, якою є ціль цих росіян, зазначивши, що вона завжди є економічною та політичною, а не гуманітарною.

Стосовно Володимира Кара-Мурзи, одного з лідерів "опозиції" й можливого керівника російської демократичної делегації до ПАРЄ, Мережко зауважив, що той є символічною фігурою у цьому процесі.

На думку нардепа, насправді стратегію інтеграції російських еліт у Європу виконують "інші", наприклад бізнесмен Михайло Ходорковський.