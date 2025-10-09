В Раде оценили цель "оппозиционных" россиян, которые ищут представительства в ПАСЕ

Мережко отметил, что цель "российской оппозиции" всегда экономическая и политическая, а не гуманитарная

Здание ПАСЕ (Фото: ANTHONY ANEX / EPA)

Представители "оппозиции" РФ, которые участвовали в переговорах с Парламентской ассамблеей Совета Европы по созданию платформы для диалога с "российскими демократическими силами", преследуют не проукраинскую, а материально-политическую цель. Об этом для текста LIGA.net заявил глава внешнеполитического комитета Верховной Рады народный депутат от Слуги народа Александр Мережко.

По его словам, участники этих переговоров являются "новой замаскированной формой опосредованного влияния России".

"Цель этих элит не проукраинская, а скорее материально-политическая. Через них в Европе хотят поддержать канал влияния на российскую элиту, который может быть использован против Киева", – заявил он.

Мережко отметил, что необходимо понять какова цель этих россиян, отметив, что она всегда является экономической и политической, а не гуманитарной.

Относительно Владимира Кара-Мурзы, одного из лидеров "оппозиции" и возможного руководителя российской демократической делегации в ПАСЕ, Мережко отметил, что тот является символической фигурой в этом процессе.

По мнению нардепа, на самом деле стратегию интеграции российских элит в Европу выполняют "другие", например, бизнесмен Михаил Ходорковский.