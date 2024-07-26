У "Резерв+" тепер можна підвантажувати актуальні дані щодо бронювання

У Міноборони зазначили, що послуга доступна лише для працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби армії

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У застосунку "Резерв+" зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані щодо бронювання до електронного військово-облікового документа. Про це повідомило Міністерство оборони.

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У відомстві зазначили, що послуга доступна лише для працівників критично важливих для держави підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

Заброньовані громадяни отримуватимуть push-повідомлення про появу статусу бронювання в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".

Щоб отримати актуальний статус після отримання сповіщення, необхідно:

→ натиснути на кнопку з трьома крапками на головному екрані;

→ у спадному меню вибрати "Оновити документ".

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко зазначила, що працівникам критично важливих підприємств та ВПК більше не потрібно носити паперові документи про бронювання – вони можуть показати інформацію у застосунку "Резерв+" на смартфоні.

У Міноборони додали, що Резерв+ продовжує оновлюватись – зокрема, триває робота над такими новими функціями, як автоматичні відстрочення для певних категорій громадян.

17 липня з'явилась можливість забронювати працівника у Дії: дивіться інструкцію, як це зробити.

За тиждень через Дію було заброньовано понад 55 000 працівників критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони.

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