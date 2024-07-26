Речник Міноборони назвав посади в армії, на які першочергово потрібні люди

Дмитро Лазуткін (Фото: Facebook-акаунт Лазуткіна)

У зв’язку з тим, що війна стає більш технологічною, зростає кількість запитів на операторів безпілотників та айтівців. Про це в інтерв’ю NV повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Зараз дуже багато запитів на операторів БпЛА, тому що війна стає все більш високотехнологічною, дуже багато застосовується роботизованих систем, безпілотних літальних апаратів. Також дуже багато запитів є на представників ІТ-сфери з тих самих причин", – заявив він.

Також Лазуткін зазначив, що збільшилась кількість запитів на такі тилові спеціальності, як кухар та діловод.

За його словами, традиційно українській армії потрібні водії, механіки, стрільці та розвідники.

"Як суспільство у нас різне, так кожен шукає себе відповідно до своїх навичок, бажань, страхів, готовності. Наприклад, чимало українців за час війни пройшли курси тактичної медицини, якісь базові курси, опанували якісь навички, принаймні елементарні – вони більш впевнено почуваються", – наголосив речник Міноборони.

10 червня нардеп Костенко заявив, що протягом травня в Україні вдалося мобілізувати більше людей, ніж за останні кілька місяців.

27 червня речник Міноборони Лазуткін повідомив, що процес мобілізації інтенсивний, ситуація краща, ніж була у березні та лютому.

30 червня Зеленський заявив, що запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, і наразі вона йде за цим планом.

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