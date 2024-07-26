Спикер Минобороны назвал должности в армии, на которые в первую очередь нужны люди

Дмитрий Лазуткин (Фото: Facebook-аккаунт Лазуткина)

В связи с тем, что война становится более технологичной, растет количество запросов на операторов беспилотников и IT-специалистов. Об этом в интервью NV сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Сейчас очень много запросов на операторов БпЛА, потому что война становится все более высокотехнологичной, очень много применяется роботизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Также очень много запросов есть на представителей IТ-сферы по тем же причинам", — заявил он.

Также Лазуткин отметил, что увеличилось количество запросов на такие тыловые специальности, как повар и делопроизводитель.

По его словам, традиционно украинской армии нужны водители, механики, стрелки и разведчики.

"Как общество у нас разное, так каждый ищет себя в соответствии со своими навыками, желаниями, страхами, готовностью. Например, многие украинцы за время войны прошли курсы тактической медицины, какие-то базовые курсы, овладели какими-то навыками, по крайней мере элементарными – они более уверенно чувствуют себя", – подчеркнул спикер Минобороны.

10 июня нардеп Костенко заявил, что в течение мая в Украине удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев.

27 июня спикер Минобороны Лазуткин сообщил, что процесс мобилизации интенсивный, ситуация лучше, чем была в марте и феврале.

30 июня Зеленский заявил, что запрос на мобилизацию сформировало руководство ВСУ, и она идет по этому плану.

Читайте также: Мобилизация идет по плану, но тренировочных площадок недостаточно – Зеленский