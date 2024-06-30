Запрос на мобилизацию сформировало руководство ВСУ, и она идет по этому плану – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что запрос на мобилизацию сформировало руководство Вооруженных Сил Украины, и она идет по этому плану. Об этом глава государства сообщил в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

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На вопрос о поощрении мужчин идти в армию Зеленский ответил, что запрос на количество мобилизованных формирует руководство ВСУ, а власти обеспечивают военнослужащих оружием, одеждой и современными технологиями.

"Но тактические действия, сколько нужно на фронте людей – необходимо, чтобы это всегда формулировало военное руководство. Оно сформулировало цифры, я их видел, и сегодня они идут по этому плану", – заявил президент.

Глава государства упомянул о лотерее, которую использовали в США для мобилизации граждан на войну. Он отметил, что внедрять в Украине такую практику неэтично по отношению к тем людям, которые уже не фронте.

"И не очень справедливо, если честно, для всех. И все же, когда эта лотерейная история была в Соединенных Штатах, но это была война не на территории США и не за существование страны. Это не экзистенциальный вызов, это другие вещи. Украина борется за выживание", – сказал украинский лидер.

10 июня нардеп Костенко заявил, что в течение мая в Украине удалось мобилизовать больше людей, чем за последние несколько месяцев.

27 июня спикер Минобороны Лазуткин сообщил, что процесс мобилизации интенсивный, ситуация лучше, чем была в марте и феврале.

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