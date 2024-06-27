Вопрос генофонда. Нардеп Вениславский – о том, почему в Украине не снижают возраст призыва

Федор Вениславский заявил, что люди до 25 лет также могут выполнять приближающие победу Украины задачи дистанционно

Фото: Генштаб ВСУ

Вопрос снижения призывного возраста в Украине не обсуждается, в частности, из-за вопросов генофонда. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский.

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По его словам, средний возраст бойцов Вооруженных Сил Украины – это 30-35 лет.

С одной стороны, у молодых людей лучше физические данные и более высокая способность приспосабливаться к текущим условиям. С другой – снижение призывного возраста, в частности, связано с вопросом генофонда, добавил Вениславский.

Нардеп напомнил, что снижение мобилизационного возраста не обсуждается ни в Верховной Раде, ни в Минобороны, ни в Офисе президента.

"Я думаю, здесь нужно искать какие-то асимметричные решения. Многие молодые люди в возрасте от 20 до 25 лет имеют умения и навыки, которые позволяют им дистанционно решать вопросы, приближающие нашу победу. Я имею в виду дистанционное управление роботизированными системами и кибербезопасность", – высказался он.

Общей мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет произошло в апреле 2024 года, на третий год полномасштабной войны.

С 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Закон о мобилизации дает на это 60 дней – до 16 июля. Есть три пути – через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или электронный кабинет.

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