Питання генофонду. Нардеп Веніславський – про те, чому в Україні не знижують вік призову

Федір Веніславський заявив, що люди до 25 років також можуть виконувати задачі, які наближають перемогу України, дистанційно

Фото: Генштаб ЗСУ

Питання зниження призовного віку в Україні не обговорюється, зокрема, через питання генофонду. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net на YouTube висловив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський.

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За його словами, середній вік бійців Збройних Сил України – це 30-35 років.

З одного боку, у молодих людей кращі фізичні дані та вища здатність пристосовуватися до поточних умов. З іншого – зниження призовного віку, зокрема, пов'язане з питанням генофонду, додав Веніславський.

Нардеп нагадав, що зниження мобілізаційного віку не обговорюється ані у Верховній Раді, ані у Міноборони, ані в Офісі президента.

"Я думаю, тут треба шукати якісь асиметричні рішення. Багато молодих людей віком від 20 до 25 років мають уміння й навички, які дозволяють їм дистанційно розв'язувати питання, які наблизять нашу перемогу. Я маю на увазі дистанційне управління роботизованими системами та кібербезпеку", – висловився він.

Наразі загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.

Зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років відбулося у квітні 2024 року, на третій рік повномасштабної війни.

З 18 травня всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Закон про мобілізацію дає на це 60 днів – до 16 липня. Існують три шляхи – через ТЦК, центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або електронний кабінет.

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